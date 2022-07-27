"Я дуже добре знаю Ігора. Вважаю його дуже кваліфікованим тренером. Тренерський вік недовгий. Він розумів це, радився із сім’єю. Як це все відбувалося – мені особливо не цікаво. Це якісний тренер, він має право обирати, де йому працювати.

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Завдяки правилам УЄФА Йовічевіч мав право піти з СК Дніпро-1. Не треба дніпрянам розповідати про якісь людські якості. СК Дніпро-1 теж не завжди поводився дуже коректно. Я бачив викиди, як усе відбувалося щодня.

Він – іноземець. Він має право обирати місце роботи. Я чудово його знаю, Йовічевіч хотів попрацювати з командою, яка має шанси грати у ЛЧ. Це крок уперед для нього. Він сказав про це відкрито. Його мрія, його бажання – мати шанс грати у Лізі чемпіонів. Бажаю йому лише удачі. Як я ставився до нього добре, так і ставлюся зараз", – сказав Ребров в ефірі Football Hub.

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