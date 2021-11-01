"Мне надо забить восемь голов. Только забиваю восьмой – сразу ухожу и скажу "Большое спасибо".

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Пусть потом побьют мой рекорд. Мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Я слишком зациклен, наверное, на голах, поэтому не залетает", – рассказал ветеран в интервью программе Великий футбол.

Напомним, что Евгений Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Ныне в его активе 116 мячей в чемпионатах Украины. Лидируют в топе экс-нападающие Динамо – Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

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