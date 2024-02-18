Состоялись очередные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 20 тур

Аль-Хиляль – Аль-Раед – 3:1

Голы: Митрович, 3, 29 (пен), Кулибали, 52 – Саюдо 90+6

Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:0

Гол: Хамдалла, 12, 90+7

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Экс-тренер Шахтера Игор Йовичевич начал второй круг с поражения от лидера. Аль-Хиляль активно начал матч и уже на третьей минуте Митрович оформил свой очередной гол. Еще до перерыва серб оформил дубль. После перерыва Аль-Хиляль забил еще раз. Гол престижа Аль-Раед оформил на шестой добавленной минуте.

Карим Бензема впервые после конфликта с тренером появился в стартовом составе. Француз мог несколько раз забить, впрочем, он растратил свои моменты. Забивал за Аль-Иттихад только Хамдалла.

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