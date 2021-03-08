СК Днепр-1 и Александрия встречались на Днепр-Арене в среду в рамках четвертьфинала Кубка – тогда команды забили по голу и дотянули до серии пенальти, в которой точнее оказались гости. Таким образом, "спортклубовцы" провалили четвёртую попытку одержать первую победу над подопечными Владимира Шарана. Особенно печальной была статистика противостояния в УПЛ – днепровцы трижды проиграли "жёлто-чёрным" с общим счетом 2:8.

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Первый тайм поединка не проявил особой жажды СК Днепр-1 к слому печальной традиции. Обе команды уныло катали мяч в медленном темпе, вообще не создавая острых моментов – за стартовые 40 минут можно вспомнить только слабый удар Шастала головой в руки Юрчуку и перспективный штрафной, с которого Ди Франко пробил в стенку. Аж перед перерывом гости могли открыть счёт в результате выноса кулаками в исполнении Юрчука – пока тот поднимался с газона, Дубра выстрелил метров с 20-ти в пустые ворота. Неточно!

Особого улучшения в игре во втором тайме не произошло, однако команды начали хотя бы по воротам пробивать. Так, в контратаке на 49-й минуте Довбик пролетел по правому флангу и выстрелил с края штрафной в ближний угол – получилось неточно. Следующего момента пришлось ждать 15 минут – это Булеца нанес удар с линии полукруга на трибуны. Александрия огрызнулась на 66-й подачей с правого фланга и дальним выстрелом Гречишкина с лёту – эта попытка тоже не была острой.

В середине второго тайма Александрия в атаке ничего не делала, а вот СК Днепр-1 создал два неплохих момента. Первый произошел на 69-й минуте, когда Тейлор решился на удар метров с 25-ти. Панькив вроде и поймал мяч, но потом неожиданно выпустил его из рук. К счастью для гостей, Юрий тут же его поймал. На 73-й же хозяева провели угловой, после которого Дуглас черпачком перебросил голкипера – быть бы голу, если бы Дубра не вынес мяч с линии ворот! Кроме того, на 79-й Чуже чуть не дотянулся до замыкания подачи во вратарскую площадку. Отскок принял Довбик, который пробил с разворота из центра штрафной – получилось неточно.

В эндшпиле встречи СК Днепр-1 уже откровенно насел на ворота соперника. На 81-й минуте давление "спортклубовцев" вылилось в неточный удар Дубинчака с левого угла штрафной, а вот на 85-й гостей спасла штанга – это Когут головой замкнул навес Тейлора. На 90-й же Дубра едва не срезал мяч в собственные ворота после углового. Благо, получилось высоковато. Этот момент оказался последним в матче. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 16 очков и остался на десятой позиции в турнирной таблице. Александрия же, имея в активе 23 зачётных балла, поднялась на шестое место.

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