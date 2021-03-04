"В раздевалке было грустно. Такие же эмоции у тренерского штаба. Но я горд за команду. Александрия находилась в хорошей форме. Это хорошая команда, которая создает много проблем всем командам УПЛ. Со своим специфическим футболом, вертикальным, много единоборств, длинных передач, подборами, стандартами, они имеют очень большое влияние на конечный результат.

СК Днепр-1 – Александрия – 1:1 (пенальти – 3:4) – видео голов и обзор матча

Мы им не дали создать практически ни одного момента. Мы просто аннулировали лучшие карты соперника, но подарили им первый гол. У нас была налажена игра. Кроме подарка и еще одного углового, я не помню, чтобы у соперника еще что-то было.

Не хватило реализации в большинстве. Очень сложно пробиваться сквозь насыщенную оборону и создавать очевидные моменты, хотя они и были. Они были у Назаренко, Булецы, Хобленко. 20 ударов по воротам. Заслужили победу. Но это кубковый матч, пенальти это лотерея. Поздравляю Александрию с выходом дальше", – сказал Йовичевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, СК Днепр-1 в большинстве уступил Александрии в серии послематчевых пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

Александрия вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв СК Днепр-1 в серии пенальти