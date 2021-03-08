СК Дніпро-1 та Олександрія зустрічались на Дніпро-Арені у середу в рамках чвертьфіналу Кубка – тоді команди забили по голу й дотягнули до серії пенальті, в якій точнішими виявились гості. Таким чином, "спортклубівці" змарнували четверту спробу здобути першу перемогу над підопічними Володимира Шарана. Особливо сумною була статистика протистояння в УПЛ – дніпровці тричі програли "жовто-чорним" із загальним рахунком 2:8.

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Перший тайм поєдинку не виявив особливої жаги СК Дніпро-1 до зламу сумної традиції. Обидві команди понуро катали м'яч у повільному темпі, взагалі не створюючи гострих моментів – за стартові 40 хвилин можна згадати тільки кволий удар Шастала головою в руки Юрчуку та перспективний штрафний, з якого Ді Франко пробив у стінку. Аж перед перервою гості могли відкрити рахунок внаслідок виносу кулаками у виконанні Юрчука – поки той підіймався з газону, Дубра вистрілив метрів з 20-ти у порожні ворота. Неточно! Зрештою, на перерву футболісти пішли за нулів на тебло.

Особливого покращення у грі в другому таймі не сталося, однак команди почали хоча б по воротах пробивати. Так, у контратаці на 49-й хвилині Довбик пролетів правим флангом та вистрілив з краю штрафного в ближній кут – вийшло неточно. Наступного моменту довелося чекати аж 15 хвилин – це Булеца завдав удару з лінії півкола на трибуни. Олександрія огризнулася на 66-й подачею з правого флангу та дальнім пострілом Гречишкіна з лету – ця спроба теж не була гострою.

В середині другого тайму Олександрія в атаці нічого не робила, а от СК Дніпро-1 створив два непоганих моменти. Перший стався на 69-й хвилині, коли Тейлор наважився на удар метрів з 25-ти. Паньків ніби й спіймав м'яч, але потім несподівано випустив його з рук. На щастя для гостей, Юрій тут же його спіймав. На 73-й же господарі провели кутовий, після якого Дуглас черпачком перекинув голкіпера – бути б голу, якби Дубра не виніс м'яч з лінії воріт! Крім того, на 79-й Чуже трішечки не дотягнувся до замикання подачі у воротарський майданчик. Відскок прийняв Довбик, який пробив з розвороту з центру штрафного – вийшло неточно.

В ендшпілі зустрічі СК Дніпро-1 вже відверто насів на ворота суперника. На 81-й хвилині тиск "спортклубівців" вилився у неточний удар Дубінчака з лівого кута карного майданчика, а от на 85-й гостей врятувала стійка – це Когут головою замкнув навіс Тейлора. На 90-й же Дубра ледь не зрізав м'яч у власні ворота після кутового. Благо, вийшло зависоко. Цей момент виявився останнім у матчі. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 16 очок і залишився на десятій позиції в турнірній таблиці. Олександрія ж, маючи в активі 23 залікових бали, піднялася на шосту сходинку.

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