СК Днепр-1 продлил аренду Чуже на сезон, – СМИ
13:35 - Читати українською
Днепряне после тяжелых переговоров сумели убедить хорватский клуб.
Нападающий загребского Динамо Марио Чуже в ближайшее время вернется в СК Днепр-1, сообщает FCDnipro.com.
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Сторонам все же удалось договориться о продлении аренды 22-летнего игрока на сезон 2021/22.
Напомним, Чуже в прошлом сезоне провел за команду Йовичевича 13 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
В первом туре нового сезона УПЛ СК Днепр-1 сыграет с Ворсклой 26 июля. Начало встречи в 19:30.
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