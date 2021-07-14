Нападающий загребского Динамо Марио Чуже в ближайшее время вернется в СК Днепр-1, сообщает FCDnipro.com.

СК Днепр-1 вынужден мириться с потерей Чуже – открытие УПЛ останется в загребском Динамо

Сторонам все же удалось договориться о продлении аренды 22-летнего игрока на сезон 2021/22.

Напомним, Чуже в прошлом сезоне провел за команду Йовичевича 13 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

В первом туре нового сезона УПЛ СК Днепр-1 сыграет с Ворсклой 26 июля. Начало встречи в 19:30.

Новичок Динамо, которого нашли в Москве – восстал против Лукашенко, не может приехать домой и не умеет жарить картошку