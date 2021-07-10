Илья Шкурин стал вторым летним новичком Динамо после Дениса Антюха. Киевляне арендовали белорусского форварда у московского ЦСКА на один сезон. Летом 2022-го "бело-синие" могут выкупить права на 21-летнего футболиста, контракт которого с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.

Шкурин является уроженцем Витебска, где и начал свою карьеру футболиста. Дебютировал за первую команду в сентябре 2017 года, выйдя на замену в поединке чемпионата Беларуси против ФК Минск (0:0). В сезоне-2018 получал чуть больше игрового времени, выйдя 7 раз на замену в матчах белорусского первенства, но не отметился результативными действиями. Похоже, в прогресс молодого форварда в Витебске не слишком верили, ведь в начале 2019-го Шкурин выкупил свой контракт за 40 тысяч долларов и на правах свободного агента перебрался в Энергетик-БГУ.

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В минской команде Илья превратился в настоящую сенсацию. Высокий нападающий (рост 188 см) стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси – 19 голов и 7 ассистов в первом же полноценном сезоне на взрослом уровне. Столько в тамошнем элитном дивизионе не забивали с 2007 года. Прогресс Шкурина оценили – Илья вошел в символическую сборную чемпионата Беларуси-2019, сформировав заочный атакующий дуэт с Артемом Милевским, который тогда выступал за Динамо Брест и помог команде стать чемпионом. Благодаря результативности молодого нападающего Энергетик-БГУ, который провел первый сезон в элите после возвращения, финишировал на 12-м месте турнирной таблицы.

Понятно, что после такого сезона Шкурин пошел на повышение. В начале 2020-го будущий динамовец перебрался в московский ЦСКА, но сам переход был оформлен довольно интересно. Восьмого января нападающий подписал контракт с Динамо Брест, а уже на следующий день о переходе Ильи объявил российский клуб. Правда, белорусские спортивные журналисты указывали, что в такой многоходовке нет ничего удивительного, ведь Энергетик-БГУ и Динамо Брест тесно сотрудничают между собой, а руководство последних пошло навстречу россиянам. В итоге Шкурин стал игроком ЦСКА, который выложил за перспективного форварда 500 тысяч евро (по крайней мере, именно такую ​​сумму указывает Transfermarkt).

Тогда "армейцев" возглавлял Виктор Гончаренко, который и стал инициатором приглашения своего соотечественника. По мнению белорусского тренера, умение форварда открываться за спину защитникам в свободную зону и находить свой момент должно было помочь московской команде. Но в России Шкурин не сумел проявить свои умения. Ни одного результативного действия в 4-х матчах сезона 2019/20 и 3 забитых мяча в 14-ти поединках сезона 2020/21. Правда, стоит отметить, что белорус в прошлом сезоне наиграл чуть больше 500 минут. Увольнение Виктора Гончаренко стало для него роковым – после отставки белорусского тренера форвард лишь дважды появился на поле и сыграл 24 минуты. На летние сборы его не взяли – среди нескольких вариантов оптимальным оказался именно переход в киевское Динамо.

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Как отметил сам Шкурин после трансфера в ЦСКА, идеальным форвардом для него является Чиро Иммобиле. "Раньше я с тренером Энергетика следил за его игрой, смотрел много нарезок. Стараюсь играть в таком же стиле". Что же, определенное сходство, возможно, и прослеживается.

Шкурин – высокий форвард, но это не значит, что он медленный. Новичок Динамо умеет убежать от защитников в свободную зону и реализовать свой момент, но много ли пространства будет у него в матчах чемпионата Украины? Результативность в Беларуси не должна вводить в заблуждение – Энергетик-БГУ в то время был неким идеалом Зденека Земана. Команда много забивала и давала поражать свои ворота (разница голов – 52:66 в 30-ти матчах).

"При таком футболе, в принципе, любой футболист группы атаки способен забивать много. Вот этим Шкурин и воспользовался", – рассказывал белорусский спортивный журналист Николай Ходасевич. Он обратил внимание, что 5 голов в сезоне-2019 Илья забил с пенальти, а другие – из пределов штрафной. То есть этот парень способен найти шанс для удара даже в условиях плотной опеки со стороны соперников. Вот эта черта в Киеве точно пригодится белорусу.

Илья не избегает и верховой борьбы (что не удивляет при его габаритах), а также уходит в середину поля в поисках мяча. При этом "деревянным" его тоже не назовешь – определенная техника в его действиях наблюдается. Илью сложно назвать классическим "столбом". Белорус умело действует в подыгрыше, способен вывести партнера на ударную позицию и сыграть на позиции оттянутого нападающего. Словом, замена Артему Беседину, который в 2021-м уже не поможет Динамо-за тяжелой травмы.

За молодежную сборную Беларуси нападающий сыграл 6 матчей и забил 1 гол в ворота Гибралтара. Но здесь и начинается самая интересная часть биографии новичка Динамо. В августе 2020-го Шкурин открыто поддержал Светлану Тихановскую, которая баллотировалась на пост президента Беларуси и считалась главным соперником многолетнего диктатора Александра Лукашенко.

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"Тот самый день, когда долгом каждого белоруса является исправить ошибку, совершенную 26 лет назад. Просто придя и проголосовав за женщину, которая поборола страх и угрозы, чтобы спасти мужа и целый народ Беларуси. Каждый голос, каждая ваша белая повязка на руке придает сил всем, кто устал от этой тирании и гнета, кто готов сражаться за свою свободу и свободу тех, кто ему дорог. Желаю всем сил и терпения, берегите себя, мы победим", – написал тогда Шкурин в Instagram.

Форвард тогда уже ЦСКА стал одним из немногих спортсменов, которые открыто выступили против Лукашенко. Это прогнозируемо привело к последствиям для молодого футболиста, который теперь не может вернуться на родную землю. Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов заявил об исключении Шкурина из списков игроков сборной всех возрастов. Теперь новичок Динамо подлежит призыву на срочную военную службу, ведь потерял право на отсрочку.

Шкурин не побоялся открыто заявить об отказе выступать за родную сборную, пока Александр Лукашенко не сложит полномочия президента Беларуси. Нападающий не приехал на сборы молодежной команды перед поединками с Нидерландами и Португалией. АБФФ подала жалобу в ФИФА с требованием наказать футболиста. Илья и его представители вынуждены были предоставлять письменные объяснения своего поступка, но в итоге ситуация разрешилась в пользу форварда, который избежал наказания. Но руководство АБФФ в лице Базанова начало шантажировать Шкурина повесткой в ​​армию.

"Позиция этого парня меня мотивирует. Еще несколько лет назад я не предполагал, что молодые ребята могут так относиться к себе, своему окружению и ситуации в стране. По-человечески был очень рад за Илью. Он – живой человек, и, конечно, переживал эту ситуацию", – прокомментировал для Tribuna решение ФИФА агент футболиста Валерий Исаев.

Хвалил новичка Динамо и Олег Дулуб, который работал в Украине главным тренером львовских Карпат и одесского Черноморца. "Главное преимущество Шкурина – это игрок со стержнем. У него есть свое мнение, которое он отстаивает. Он четко выразил свою позицию относительно событий, которые происходили в Беларуси. В отличие от многих футболистов", – сказал Дулуб.

Из-за своего патриотизма и желания достичь справедливости Илья Шкурин потерял возможность приехать в Беларусь к родным и друзьям в результате открытого шантажа футбольного руководства страны. Как только он пересечет государственную границу, то ему вручат повестку в военкомат. А судя по тому, как Беларуси относятся к оппозиционерам, это станет лишь началом репрессий в отношении футболиста.

Да, пусть к способностям этого парня закрепиться в Динамо остаются вопросы, а сам он даже не умеет пожарить картошку, но у этого молодого человека есть то, чего не хватает многим, в том числе, и украинцам. Это желание перемен в обществе, принципиальность и наличие устойчивой гражданской позиции, которая не пошатнулась даже под влиянием открытых угроз.

Досье

Илья Шкурин, 17 августа 1999 г.р. Место рождения – Витебск, Беларусь.

Амплуа – центральный нападающий.

Рост – 188 см, вес – 80 кг.

Ударная нога – правая.

Предыдущие клубы: Витебск, Энергетик-БГУ, Динамо Брест, ЦСКА Москва.

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