СК Дніпро-1 продовжив оренду Чуже на сезон, – ЗМІ
Дніпряни після важких переговорів зуміли переконати хорватський клуб.
Нападник загребського Динамо Маріо Чуже найближчим часом повернеться в СК Дніпро-1, повідомляє FCDnipro.com.
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Сторонам все-таки вдалося домовитися про продовження оренди 22-річного гравця на сезон 2021/22.
Нагадаємо, Чуже минулого сезону провів за команду Ігора Йовічевіча 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів і віддав одну результативну передачу.
У першому турі нового сезону УПЛ СК Дніпро-1 зіграє з Ворсклою 26 липня. Початок зустрічі о 19:30.
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