Динамо Загреб довольно работой нападающего на сборах и оставит его у себя, утверждает Meta-ratings.

СК Днепр-1 подписал второго голкипера за день

Вторую часть прошлого сезона Чуже провел в составе СК Днепр-1. Хорват устроил фурор в УПЛ – 12 матчей, 7 голов и один ассист. Днепряне хотели оставить левого вингера у себя, однако теперь придется переключиться на другие варианты.

Напомним, СК Днепр-1 завершил прошлый чемпионат на седьмой строчке, добыв 30 очков.

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