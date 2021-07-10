СК Днепр-1 вынужден мириться с потерей Чуже – открытие УПЛ останется в загребском Динамо
18:48 - Читати українською
Нападающий Марио Чуже получит возможность проявить себя в составе чемпиона Хорватии.
Динамо Загреб довольно работой нападающего на сборах и оставит его у себя, утверждает Meta-ratings.
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Вторую часть прошлого сезона Чуже провел в составе СК Днепр-1. Хорват устроил фурор в УПЛ – 12 матчей, 7 голов и один ассист. Днепряне хотели оставить левого вингера у себя, однако теперь придется переключиться на другие варианты.
Напомним, СК Днепр-1 завершил прошлый чемпионат на седьмой строчке, добыв 30 очков.
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