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СК Днепр-1 пригласил экс-ассистента Сарри по рекомендации Шевченко

17:58 43 Читати українською
СК Днепр-1 пригласил экс-ассистента Сарри по рекомендации Шевченко
Луиджи Ночентини / фото из открытых источников

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал, как Андрей Шевченко помог СК Днепр-1 с усилением тренерского штаба.

Тренер Луиджи Ночентини работать в СК Днепр-1 по совету Андрея Шевченко, сообщил Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

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По его информации, днепровский клуб сам обратился к тренеру сборной Украины за рекомендацией. Сообщалось, что Нончентини работать ассистентом Дмитрия Михайленко по тактике.

Отметим, что итальянский специалист работал помощником Маурицио Сарри в Наполи и Челси.

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Игорь Цыганык Андрей Шевченко Андрей Шевченко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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