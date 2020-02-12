СК Днепр-1 пригласил экс-ассистента Сарри по рекомендации Шевченко

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал, как Андрей Шевченко помог СК Днепр-1 с усилением тренерского штаба.

Тренер Луиджи Ночентини работать в СК Днепр-1 по совету Андрея Шевченко, сообщил Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

В СК Днепр-1 будет работать бывший тренер Наполи и Челси, – СМИ

По его информации, днепровский клуб сам обратился к тренеру сборной Украины за рекомендацией. Сообщалось, что Нончентини работать ассистентом Дмитрия Михайленко по тактике.

Отметим, что итальянский специалист работал помощником Маурицио Сарри в Наполи и Челси.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо