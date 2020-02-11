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В СК Днепр-1 будет работать бывший тренер Наполи и Челси, – СМИ

08:31 101 Читати українською
В СК Днепр-1 будет работать бывший тренер Наполи и Челси, – СМИ
Луиджи Ночентини (второй справа) / фото из открытых источников

Клуб из Днепра вскоре пополнится специалистом из Италии, который ранее работал в Серии А и АПЛ.

Тренер Луиджи Ночентини будет работать в СК Днепр-1, информирует fcdnipro.com. В тренерском штабе Дмитрия Михайленко от будет ассистентом по тактике.

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Отметим, что ранее 31-летний Ночентини работал в тренерском штабе Маурицио Сарри в Наполи и Челси. Итальянская пресса прозвала Ночентини "компьютерным мастером".

Напомним, что свой первый официальный матч в 2020 году СК Днепр-1 сыграет 23 февраля против Карпат.

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