СК Дніпро-1 запросив екс-асистента Саррі за рекомендацією Шевченка

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, як Андрій Шевченко допоміг СК Дніпро-1 із підсиленням тренерського штабу.

Тренер Луїджі Ночентіні працюватиме в СК Дніпро-1 за порадою Андрія Шевченка, повідомив Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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За його інформацією, дніпровський клуб сам звернувся до тренера збірної України за рекомендацією. Повідомлялось, що Нончентіні працюватиме асистентом Дмитра Михайленка з тактики.

Зазначимо, що італійський фахівець працював помічником Мауріціо Саррі в Наполі та Челсі.

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