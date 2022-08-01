"Перед самим збором команди стало відомо про те, що у клубі буде новий спортивний директор та тренер. Відповідно, вони планують формувати нову команду. Як мені оголосили, в їхні плани я не входжу. Тому ми й вирішили розірвати контракт.

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Не було проблем з розривом угоди? Складнощів ніяких не було, у цьому плані все добре. Чи не було образи на клуб? Коли ти з лютого безпосередньо готуєшся до зборів з однією командою, відмовляєш усім іншим клубам, тому що у тебе є попередній контракт, звичайно залишається певний осад після всього цього. Але ображатись часу немає, це життя і треба рухатися далі", – розповів Чоботенко у коментарі Footboom.

Додамо, що Сергій так і не підписав повноцінний контракт з СК Дніпро-1, до якого неофіційно приєднався у лютому цього року. Чоботенко є вихованцем Динамо та встиг пограти за Маріуполь в УПЛ.

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