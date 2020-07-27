СК Днепр-1 попрощался с Гуйе и еще одним игроком

СК Днепр-1 решил не продлевать контракты с полузащитником Алексеем Чичиковым и защитником Папой Гуйе.

"После завершения сезона было решено не продлевать контракты с Папой Гуйе и Алексеем Чичиковым. Мы вместе пережили много ярких и эмоциональных моментов, которые надолго останутся приятными воспоминаниями", – пишет официальный сайт СК Днепр-1.

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Добавим, что днепровский клуб занял 7 место в турнирной таблице УПЛ по итогам этого сезона и проиграл матч плей-офф Колосу за Лигу Европы (1:4). Алексей Чичиков сыграл 52 поединка в составе СК Днепр-1 и отметился 12 голами. Папа Гуйе записал в свой актив 13 матчей в кампании 2019/20.

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