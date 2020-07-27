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СК Дніпро-1 попрощався з Гуйє та ще одним гравцем

21:54 - Читать на русском
СК Дніпро-1 попрощався з Гуйє та ще одним гравцем
Олексій Чічіков та Папа Гуйє / СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 вирішив не продовжувати контракти з півзахисником Олексієм Чічіковим та захисником Папою Гуйє.

"По завершенню сезону було вирішено не продовжувати контракти з Папою Гуйє та Олексієм Чічіковим. Ми разом пережили багато яскравих та емоційних моментів, які надовго залишаться приємними спогадами", – пише офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Додамо, що дніпровський клуб посів 7 місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками цього сезону та програв матч плей-офф Колосу за Лігу Європи (1:4). Олексій Чічіков зіграв 52 поєдинки у складі СК Дніпро-1 та відзначився 12 голами. Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у кампанії 2019/20.

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Теги
Папа Папа Гуйє Олексій Олексій Чічіков СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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