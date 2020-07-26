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Береза назвал амбициозные цели СК Днепр-1 на следующий сезон

13:50 - Читати українською
Береза назвал амбициозные цели СК Днепр-1 на следующий сезон
Юрий Береза / Фото СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза обратился к фанатам клуба после поражения от Колоса (1:4) в борьбе за Лигу Европы.

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

"Во-первых, хочу поздравить Колос – они заслуженно победили, ну а что касается нашей команды, то теперь четко видно, над чем следует работать в первую очередь. Вообще, футбол был неплохой, но мы собственные моменты не реализуем, а соперник свои полумоменты использует. Где-то, что-то, надо менять. Как раз до 22 августа у нас есть время поработать над собственными ошибками, чтобы они не повторялись.

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Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. К сожалению, в этом году мы не сумели подарить Лигу Европы для моего любимого города. А на следующий сезон задача, которая будет ставиться перед командой – это прямое попадание в Лигу Европы.

Знаете, этим составом мы играем где-то матчей 20 и, возможно, к ним ставили несколько завышенные требования и я, и болельщики, но наигрыши команды и ее обучение – это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу сказать, нашим болельщикам, что, поверьте, в следующем сезоне, мы вас не подведем. Ждем вас на стадионе! И хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали в Киев нас поддержать, но команда не порадовала их результатом", – цитирует Березу официальный сайт клуба.

Напомним, в решающем матче за последнюю путевку в Лигу Европы Колос поборется с Мариуполем.

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Теги
Лига Европы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза Колос - СК Днепр-1
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