Береза назвал амбициозные цели СК Днепр-1 на следующий сезон

"Во-первых, хочу поздравить Колос – они заслуженно победили, ну а что касается нашей команды, то теперь четко видно, над чем следует работать в первую очередь. Вообще, футбол был неплохой, но мы собственные моменты не реализуем, а соперник свои полумоменты использует. Где-то, что-то, надо менять. Как раз до 22 августа у нас есть время поработать над собственными ошибками, чтобы они не повторялись.

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Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. К сожалению, в этом году мы не сумели подарить Лигу Европы для моего любимого города. А на следующий сезон задача, которая будет ставиться перед командой – это прямое попадание в Лигу Европы.

Знаете, этим составом мы играем где-то матчей 20 и, возможно, к ним ставили несколько завышенные требования и я, и болельщики, но наигрыши команды и ее обучение – это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу сказать, нашим болельщикам, что, поверьте, в следующем сезоне, мы вас не подведем. Ждем вас на стадионе! И хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали в Киев нас поддержать, но команда не порадовала их результатом", – цитирует Березу официальный сайт клуба.

Напомним, в решающем матче за последнюю путевку в Лигу Европы Колос поборется с Мариуполем.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола