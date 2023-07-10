Полузащитник Александрии Максим Третьяков продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт "горожан".

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27-летний вингер обошелся серебряному призеру УПЛ в 400 тысяч евро.

Напомним, Третьяков – воспитанник Днепра, за который, однако, не сыграл ни одного матча. Выступал за Металлист, Черноморец, Дунайскую Стреду и Александрию, за которую дебютировал 31 июля 2019 года в матче против Шахтера. Стал рекордсменом клуба по количеству голов (25 мячей в 92-х матчах). Его контракт с "горожанами" действовал до 31 мая 2024 года.

В прошлом сезоне провел за команду Руслана Ротаня 22 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

К слову, это уже вторая серьезная потеря для Александрии – недавно команду за 250 тысяч долларов США покинул Денис Мирошниченко, который также присоединился к СК Днепр-1.

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