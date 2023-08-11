Уже в ближайшее время вице-чемпион Украины может сменить главного тренера. Александр Кучер получил ультиматум от руководства клуба.

Разгромное поражение от Славии (0:3) значительно усугубило положение Александра Кучера. Наставник СК Днепр-1 потеряет свой пост, если команда не выйдет в групповую стадию еврокубков. Фактически, поражение в Чехии оставляет днепровцам шансы разве что на Лигу конференций, если команда в плей-офф пройдет Лех или Спартак Трнаву.

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Руководство Днепра-1 уже размышляет над потенциальной заменой тренеру. Сразу несколько менеджеров очень хотели бы видеть наставником команды Руслана Ротаня. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

По его словам, в СК Днепр-1 понимают, что забрать Ротаня из Александрии будет очень тяжело. И еще труднее будет убедить главного акционера клуба. Год назад, когда искали замену Йовичевичу, он наложил категоричное вето на кандидатуру Ротаня.

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