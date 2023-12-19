Как сообщалось ранее, СК Днепр-1 столкнулся с определенными финансовыми трудностями и планирует залатать дыру в бюджете путем продажи кого-то из своих лидеров. Одним из тех, с кем клуб готов попрощаться за разумную цену, является Александр Пихалёнок.

Лидер СК Днепр-1 прокомментировал слухи о трансфере в Полесье: "Все вопросы к клубу"

По информации Sport.ua, днепряне планируют получить за 26-летнего хавбека 3-4 миллиона евро. Отмечается, что в контракте Пихалёнка прописана клаусула в размере 4,5 млн евро, однако она действует только для украинских команд. С зарубежными клубами СК Днепр-1 готов садиться за стол переговоров, если сумма будет стартовать от 3 млн евро с последующими бонусами или процентом от перепродажи.

Напомним, ранее об интересе к Александру заявляло Полесье, но для Буткевича и Ко клаусула игрока великовата. В конце концов, сам Пихалёнок и его семья не заинтересованы в переезде в Житомир – приоритетом для полузащитника являются европейские чемпионаты.

К слову, Пихалёнок перешел в СК Днепр-1 из Шахтера в июле 2021 года за 700 тысяч евро. Его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он в 23 матчах забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації