СК Дніпро-1 ризикує втратити можливість проводити трансфери, якщо не розбереться з боргами.

"Дніпро-1 отримав трансферний бан від ФІФА за певні заборгованості перед низкою гравців. Що цікаво, одним з тих, хто має фінансові претензії до Дніпра-1 залишається екс-наставник клубу Ігор Йовічевич.

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За нашими даними, у клубі ставляться до цієї ситуації максимально філософськи і вже працюють над зняттям бану. Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Дніпро-1 сподівається на зняття трансферного бану ще до Нового року", – повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 пішов зимувати на другій сходинці УПЛ, поступаючись Кривбасу лише за додатковими показниками.

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