Клуб из Днепра продолжает вести поиск потенциального нового тренера команды в случае ухода Игоря Йовичевича.

СК Днепр-1 продолжает искать потенциальную замену Игорю Йовичевичу и хотел пригласить в команду Романа Григорчука, сообщает ТаТоТаке.

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Впрочем, наставник Черноморца отказался, поскольку пообещал руководству одесского клуба, что не покинет коллектив. Теперь в СК Днепр-1 сватают наставника Металлиста Александра Кучера.

К слову, днепряне под руководством Игоря Йовичевича заняли третье место в незавершенном чемпионате Украины.

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