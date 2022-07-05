СК Днепр-1 получил отказ от именитого претендента на замену Йовичевичу, – журналист
Клуб из Днепра продолжает вести поиск потенциального нового тренера команды в случае ухода Игоря Йовичевича.
СК Днепр-1 продолжает искать потенциальную замену Игорю Йовичевичу и хотел пригласить в команду Романа Григорчука, сообщает ТаТоТаке.
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Впрочем, наставник Черноморца отказался, поскольку пообещал руководству одесского клуба, что не покинет коллектив. Теперь в СК Днепр-1 сватают наставника Металлиста Александра Кучера.
К слову, днепряне под руководством Игоря Йовичевича заняли третье место в незавершенном чемпионате Украины.
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