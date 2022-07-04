Моралес в эфире ТаТоТаке: Я слышал, что у Металлиста есть проблемы. Например, было интервью руководителя НАПК, там упоминалась фамилия Ярославского и возможность ареста некоторых его активов. Когда такие вещи проговариваются вслух, футбол – последнее, о чем человек будет думать.

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Спиваковский: У меня была такая версия о двух олигархах. Один не может въехать в страну, а другой выехать. Возможно, эти люди договорились между собой, что они будут в четыре руки кормить один клуб. Но здесь есть нестыковка. Зачем Ярославскому работать на бренд СК Днепр-1, когда он рвал грудь и кричал из проруби "Металлист, Металлист!".

По моей информации, Ярославский – все. Там и ДТП, и война и ситуация в Харькове. Доигрался человек... Когда Красников говорил, что ему нужно посоветоваться с Ярославским, это только жест уважения. Он там уже ничего не решает.

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