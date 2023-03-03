Защитник Металлиста Виталий Федорив продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт спортклубовцев.

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35-летний футболист будет выступать за коллектив Александра Кучера на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Виталий будет носить в днепровском клубе футболку с номером 14.

Напомним, Федорив начал профессиональную карьеру в Динамо в 2004 году. Успел поиграть за Кривбасс, Говерлу, Олимпик, российские Амкар и Нижний Новгород и латвийский Спартакс. Провел два поединка в составе национальной сборной Украины и 13 матчей в молодежке (1 гол). Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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