Захисник Металіста Віталій Федорів продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт спортклубівців.

Український голкіпер став одноклубником Фернандінью

35-річний футболіст виступатиме за колектив Олександра Кучера на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону. Віталій носитиме у дніпровському клубі футболку з номером 14.

Нагадаємо, Федорів розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2004 році. Встиг пограти за Кривбас, Говерлу, Олімпік, російські Амкар та Нижній Новгород і латвійський Спартакс. Провів два поєдинки у складі національної збірної України та 13 матчів у молодіжці (1 гол). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце