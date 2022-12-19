Наставник СК Днепр-1 Александр Кучер планирует пересмотреть Вячеслава Танковского и Евгения Пидлепенца на зимнем собрании, сообщает журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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Речь идет только о просмотре, а вот о возможном переходе игроков ничего не сообщалось.

Заметим, что Пидлепенец отличился 2 голами и 2 ассистами в 14 матчах за Металлист, а Танковский не отличался результативными действиями, сыграв столько же поединков.

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