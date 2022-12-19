Наставник СК Дніпро-1 Олександр Кучер планує переглянути В'ячеслава Танковського та Євгена Підлепенця на зимових зборах, повідомляє журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

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Наразі йдеться лише про перегляд, а от про можливий перехід гравців нічого не повідомлялось.

Зауважимо, що Підлепенець відзначився 2 голами та 2 асистами в 14 матчах за Металіст, а Танковський не відзначався результативними діями, зігравши стільки ж поєдинків.

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