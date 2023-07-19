Во вторник, 18 июля, состоялись ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2023/24. Первый раунд квалификации, ответные матчи

Струга (Северная Македония) – Жальгирис (Литва) – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Ибраими, 76 (пен.) – Кендыш, 78, Радич, 84 (аг)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:1 (4:0)

Голы: Шуранов, 69, Пьерро, 84 – Мбонг, 32

Флора (Эстония) – Ракув (Польша) – 0:3 (0:1)

Голы: Зволински, 47, 59, Папаниколау, 85

Шериф (Молдова) – Фарул (Румыния) – 3:0 в дополнительное время (0:1)

Гол: Талаль, 45+1, Нгом, 99, Адемо, 105+1

БАТЭ (Беларусь) – Партизани (Албания) – 2:0 (1:1)

Голы: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12

Зрински (Босния и Герцеговина) – Урарту (Армения) – 2:3, 4:3 в серии пенальти (1:0)

Голы: Бильбия, 27, Киш, 94 – Григорян, 74, Озбилиз, 90+1 (пен.), Максименко, 105+3

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Хекен (Швеция) – 0:2 (1:3)

Голы: И. Садик, 19, Сонко, 90+1

Брейдаблик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 2:1 (1:0)

Голы: Сванторссон, 16, Гунлаугссон, 58 – Берк, 65 (пен.)

Струга и Жальгирис не могли забить более 170 минут, пока арбитр не назначил пенальти. Ибраими его реализовал, но это был последний успех македонцев в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Жальгирис ответил двумя голами и прошел в следующий раунд, где ждет грозный Галатасарай.

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Результат первого матча не оставлял интриги в паре Маккаби и Хамруна. Мальтийцы могли хоть как-то отомстить за отвратительное поведение фанатов соперника в предыдущей встрече, одержав победу на чужом поле. Впрочем, бывший украинец Эрик Шуранов сравнял счет в середине второго тайма. Маккаби удалась роскошная комбинация из нескольких передач в касание. Под занавес матча израильтяне и вовсе вырвали победу.

Владислав Кочергин голом принес Ракуву победу в первом матче против Флоры, однако второй начал в запасе. Партнеры не подвели, решив судьбу противостояния на старте второго тайма – дубль Лукаша Зволински. Кочергин получил 25 минут, за которые Ракув забил еще раз. Эффектный обводной удар нанес Папаниколау. Флора терпела разгромное поражение, но трибуны не огорчались, вместе поя легендарную "Путин х**ло". Чемпион Польши на следующей стадии сыграет против победителя пары Карабах/Линкольн.

Соседская встреча Шерифа и Фарула оказалась очень плотной. В составе обеих команд есть экс-динамовцы – Максим Коваль (основа) со стороны молдован и Тудор Белуце (скамейка запасных) у румын. Перед отдыхом Шериф восстановил равновесие по сумме двух матчей, а после перерыва голов не было. Приходится играть экстратайм. Экс-команда Вернидуба сохранила гораздо больше энергии и вырвала путевку за первую 15-минутку. Шериф в следующем раунде сыграет против Маккаби.

На матче северных горе-соседей останавливаться не будем, а вот в основе Урарту вышли сразу двое украинцев. Команда Ивана Зотько и Евгения Цымбалюка позволила Зрински закрепить преимущество, однако под занавес 90 минут все отыграла. Спасательный пенальти в активе экс-форварда Аякса Араза Озбилиза. Здесь тоже не обошлось без экстратаймов. За первый соперники обменялись голами, поэтому дело дошло до серии пенальти. Игрок Зрински ошибся первым, но затем пошли два подряд провала Урарту. 4:3 – Зотько и Цымбалюк покидают турнир.

Шведский Хекен подтвердил свое превосходство над Нью Сейнтс. Валлийцы вместо намека на камбек проиграли еще раз и вылетели. Шэмрок Роверс аналогичным образом пострадал от Брейдаблика. В следующем раунде вырисовалась семейная дуэль. Главный тренер Брейдаблика Оскар Торвальдссон сыграет против Копенгагена, за который выступает родной сын – Орри Оскарссон.

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