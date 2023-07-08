Первый матч рассудят итальянцы, второй – доверили немецкой бригаде.

СК Днепр-1 в квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов сыграет против греческого Панатинаикоса. Первый матч Первый поединок с греками состоится 25 июля, а ответный матч – 1 августа.

Соперник СК Днепр-1 усилился выступавшим на России экс-хавбеком сборной Нидерландов.

УЕФА официально объявил имена арбитров на двухматчевое противостояние. Так первый матч противостояния между командами рассудит итальянский арбитр Даниэле Киффи. На линиях ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Колорасси. Четвертым судьей будет Эрманно Феличиани.

Главным рефери второй встречи станет немец Бастиан Данкерт. Помощниками арбитра выступят Доминик Шааль и Маркель Юнгер. Четвертый судья – Даниэль Шлагер.

Победитель выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.