Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста

Италия — 15:06 97
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"Ты лентяй, если не изменишься – не станешь лучшим": почему возможный переход Игуаина в Челси – лучший для форварда
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Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"Испания — 14:59 266
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Динамо – Шахтер: матч 3-го тура УПЛ 2018/19 мог пройти при пустых трибунахУкраина — 12:22 149
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Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛУкраина — 11:05 391
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Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИАнглия — 10:18 704
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