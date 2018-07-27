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Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста

13:24 679 Читати українською
Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста
Родион Калашников / фото из соцсетей

Юный украинский футболист Родион Калашников попал в академию каталонской Барселоны.

Восьмилетний украинский футболист Родион Калашников на своей странице в Facebook сообщил, что продолжит свою карьеру в академии Барселоны.

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Юный украинец будет выступать в Барселоне D.

К слову, Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии Днепра.

Со временем Калашников вместе с семьей перебрался в Испанию, где начал играть за юношескую команду каталонского клуба Дамм.

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Главное Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Родион Калашников
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