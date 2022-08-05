Днепряне в скором времени получат мощное усиление. Евгений Цымбалюк уже на просмотре, а Доминго Бланко подписал контракт.

Евгений присоединился к "спортклубовцам" на сборах в Словении, информирует официальный сайт клуба . Речь идет только о тренировочном процессе, ведь о подписании контракта не сообщается. Прошлый сезон 26-летний защитник Цымбалюк провел в Десне, а до этого играл за Олимпик.

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Кроме того, СК Днепр-1 подписал контракт с полузащитником Доминго Бланко, утверждает журналист Сезар Луис Мерло . 27-летний аргентинец поставил подпись под соглашением на три года. Предыдущим клубом экс-игрока сборной Аргентины (1 матч в 2019-м) был Индепендьенте, которому он принадлежал с 2015-го. В общей сложности за "красных дьяволов" Бланко провел 112 поединков.

Напомним, летом в днепровском клубе прошли пертурбации на тренерском мостике: Александр Кучер пришел на место ушедшего в Шахтер Игора Йовичевича.

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