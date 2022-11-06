В поединке 11-го тура УПЛ "спортклубовцы" не без проблем победили "лисов". Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Александр Кучер выставил на матч с Минаем тот же состав, который на неделе уступил АЗ в последнем матче группового этапа Лиги конференций. Кроме того, на скамейке запасных появился Гуцуляк, наконец оправившийся от травмы.

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Именно хозяева могли выходить вперед уже на 1-й минуте – Довбик продавил защиту закарпатцев, отдавал на Рубчинского, но удар последнего был заблокирован.

Впоследствии Бусанелло нашел в чужой штрафной Пихальонка, однако Горин бросился под мяч и нивелировал угрозу. На 11-й минуте Хахлёв зряче подавал в штрафную со стандарта – игрокам Миная не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и выйти вперед. В ответ Довбик упустил роскошный шанс, когда после прострела Хамаша в падении замкнул в стойку. СК Днепр-1 продолжил давить и обстреливать ворота Бандуры, а Минай убегал в одиночные контратаки, которые, однако, в большинстве случаев захлебывались на стадии завершающих ударов. Среди успешных можно вспомнить разве что удар Кулиева с линии штрафной прямо в руки Валефу в середине тайма.

На 35-й минуте Кулиев нашел отличным пасом Вишневского на левом фланге, тот ворвался в штрафную, но переиграть вышедшего на перехват Валефа не сумел. Вскоре Пихалёнок в падении в упор расстреливал Бандуру – тот в прыжке сумел выбить. Голом буквально пахло. На последней минуте Сарапий замыкал навес с углового по центру – снова в руки Бандуре. Неприятно удивил в первом тайме Владимир Шаран – наставник Миная истерически пытался докричаться до своих подопечных исключительно на русском языке.

После перерыва Бусанелло попытался пробить из-за пределов штрафной – рядом с ближней стойкой. Впоследствии Сарапий головой едва не переправил мяч под дальнюю штангу. Но первым забил Минай! На 64-й минуте Немчанинов прострелил с левого фланга, Колесник в падении пробросил на дальнюю штангу, где первым был Воробчак, поймав Валефа на противоходе. Через три минуты Сарапий удачно замкнул навес с углового и головой сравнял счет в матче.

В следующей атаке СК Днепр-1 вышел вперед. Пихалёнок протащил мяч по центру до линий штрафной, но сам не бил, а отдал на левый фланг на Бусанелло. Габриэл прострелил во вратарский, Довбик грамотно пропустил, оттянув на себя защитника и только что вышедший на замену Гуцуляк легко перевел сферу в правый угол ворот. Сразу же мог сравнивать Твердохлеб, но не сумел переиграть Валефа после выхода один на один.

За 15 минут до окончания основного времени Гуцуляк сумел прострелить из, казалось бы, безысходного положения с разворота и Хамаш с лёту вогнал сферу под левую стойку. Почти сразу Довбик снова попал в каркас ворот – после передачи Хамаша форвард перевел сферу через себя в перекладину.

Победа принесла днепрянам 28 очков – расстояние от Шахтера увеличилось до 5 пунктов. Минай с 9 баллами – одиннадцатый.

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