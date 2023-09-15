Новый руководитель СК Днепр-1 Юрий Максимов выбрал специалистов, которые будут работать с ним в новом клубе.

В тренерский штаб СК Днепр-1 вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников, сообщает официальный сайт клуба.

Максимов официально стал главным тренером СК Днепр-1

Ревут уже длительное время работает вместе с Максимовым – специалисты работали бок о бок в Оболони, Кривбассе, донецком Металлурге, российской Мордовии, азербайджанской Кешли, Ворскле и Звягеле. Медин и Барышников работали в СК Днепр-1 еще раньше.

А вот Николай Ищенко известен своими выступлениями за Шахтер, Карпаты, Ильичевец, Металлист и ряд других клубов, однако имеет достаточно скромный опыт тренерской работы – возглавлял Гатное и был помощником Максимова в Звягеле.

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