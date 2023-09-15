У тренерський штаб СК Дніпро-1 увійшли помічники головного тренера Сергій Ревут і Микола Іщенко, тренер воротарів Микола Медін та тренер з фізичної підготовки Євген Баришніков, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ревут вже тривалий час працює разом з Максимовим – фахівці працювали пліч-о-пліч в Оболоні, Кривбасі, донецькому Металургу, російській Мордовії, азербайджанській Кешлі, Ворсклі та Звягелі. Медін та Баришніков працювали в СК Дніпро-1 ще раніше.

А от Микола Іщенко відомий своїми виступами за Шахтар, Карпати, Іллічівець, Металіст та низку інших клубів, проте має досить скромний досвід тренерської роботи – очолював Гатне та був помічником Максимова у Звягелі.

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