СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о назначении Юрия Максимова на должность наставника.

Обладатель "Золотой бутсы" УПЛ официально заменил Максимова во главе Звягеля

Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Добавим, что Максимов был аж третьим выбором для днепрян, которые рассматривали испанского тренера Гонсало Гарсию и Дмитрия Михайленко на эту должность.

Напомним, что последним местом работы Максимова был второлиговый Звягель. Юрий Вильевич известен своей работой с такими клубами как Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Ворскла.

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