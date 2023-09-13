Максимов попрощался перед СК Днепр-1, яркая победа Карпат-2, двое неудачников до сих пор без очков: Вторая лига
Среда подарила 6 матчей в рамках Второй лиги. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 7 тур
Кремень-2 – Кудровка – 0:1
Гол: Строчинский, 81
Реал Фарма – МФК Металлург-2 – 2:0
Голы: Гранчер, 46, Фабер, 59
Нива В – Карпаты-2 – 1:4
Голы: Локоцкий, 87 – Катрич, 41, Легостаев, 65, Дебич, 79, Коваленко, 88
Удаление: Борячук, 36 (Н)
ЮКСА – Звягель – 1:1
Голы: Матеус, 69 – Ндукве, 59 (пен.)
Тростянец – ВАСТ Николаев – 4:1
Голы: Томенко, 30 (пен.), Яременко, 60, 74, Кошкин, 90+2 – Крамаренко, 79
Чайка – Дружба – 1:0
Гол: Эмере, 3
Дубли Кременя и МФК Металлург потерпели поражения, а вот молодежная команда Карпат феерически разобралась с винницкой Нивой. Правда, разгром начался после удаления капитана хозяев Александра Борячука на 36-й минуте.
ВАСТ вместе с Кременем-2 остаются единственными командами, которые еще не добывали очков в нынешнем розыгрыше. Очередная болезненная неудача постигла николаевцев в матче с Тростянцем.
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День подарил сразу две встречи претендентов на повышение. Звягель заранее сообщил об уходе Юрия Максимова в СК Днепр-1, поэтому специалист проводил свой прощальный матч. Он завершился ничьей с лидером Второй лиги – ЮКСА.
Чайка пытается не отставать и остановила Дружбу Мировка, которая до этого очков еще не теряла. Судьбу поединка решил ранний гол Антония Даниэля Чуквебука Эмере. Положение на вершине таблицы следующее – ЮКСА (17 очков в 7 турах), Чайка (16 очков в 7 турах), Дружба (15 очков в 6 турах) и Звягель (13 очков в 6 турах).
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