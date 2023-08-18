"Если сравнивать два поединка, то видно было, что теперь на поле была команда. Ребята не уступили в борьбе Славии, старались играть, стремились победить, но пропущенный гол немного нас сломал. Все же при счете 1:0 шансы еще были, и был момент у нас. Конечно, не хотелось пропускать так быстро, но мы верили в победу.

Вылет СК Днепр-1 из Лиги Европы в видеообзоре поединка со Славией – 1:1

У нас были долгие переезды. Конечно, трудно восстанавливаться. Когда приезжаешь за 5 часов до матча, восстановиться не всегда получается.

Что могу сказать о следующем сопернике – Спартаке из Трнавы? Будем еще изучать, смотреть. Первую игру они проиграли, а сейчас могли как выиграть, так и проиграть Леху.

Плюсом будет то, что расстояние между Трнавой и Кошице не очень большое. С прошлого гостевого еврокубкового матча мы возвращались 16 часов, нам оставалось только поспать перед следующей игрой.

Уровень Спартак Трнава? В таких турнирах легких соперников не бывает. Все отдают силы и эмоции ради таких матчей. У нас будет нелегкое противостояние. Будем изучать соперника, но точно знаю, что легко нам не будет", – сказал Кучер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СК Днепр-1 по итогам двух матчей уступил Славии со счетом 1:4 и продолжит выступления в Лиге конференций. Соперником Кучера и Ко за выход в групповой этап третьего по силе евротурнира будет словацкий Спартак.

СК Днепр-1 расписал ничью со Славией и вылетел из Лиги Европы – в квалификации Лиги конференций ждут словаки