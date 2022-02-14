Один из претендентов на медали нынешнего сезона УПЛ продолжает комплектовать состав перед возобновлением сезона.

Защитник бразильского Шапекоэнсе Габриэль Бусанелло продолжит карьеру в чемпионате Украины. Арендное соглашение с СК Днепр-1 рассчитано до лета.

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Днепровский клуб будет иметь право выкупить контракт 23-летнего левого защитника, сообщает официальный сайт СК Днепр-1. Добавим, что Габриэль в команде Игоря Йовичевича должен заменить вернувшегося в киевское Динамо Владислава Дубинчака.

К слову, Бусанелло – воспитанник Шапекоэнсе, за который в бразильской Серии А в сезоне 2021 провел 30 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

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