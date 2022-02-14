Один із претендентів на медалі нинішнього сезону УПЛ продовжує комплектувати склад перед відновленням сезону.

Захисник бразильського Шапекоенсе Габріель Бусанелло продовжить кар'єру в чемпіонаті України. Орендна угода з СК Дніпро-1 розрахована до літа.

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Дніпровський клуб матиме право викупити контракт 23-річного лівого оборонця, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1. Додамо, що Габріель в команді Ігоря Йовічевіча повинен замінити Владислава Дубінчака, який повернувся до київського Динамо.

До слова, Бусанелло – вихованець Шапекоенсе, за який у бразильській Серії А у сезоні 2021 року провів 30 матчів і забив 1 гол. Його контракт з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.

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