"Чоботенко действительно подписал предварительный контракт с СК Днепр-1. К нашей команде он присоединится летом.

Чоботенко подтвердил подписание контракта с СК Днепр-1

Сейчас он игрок Мариуполя, где на него рассчитывают. У нас сейчас есть четыре хороших центральных защитника. У Логинова повреждение, но он скоро восстановится. Думаю, что через 7-10 дней он будет в команде. Чоботенко – игрок с большой перспективой и опытом, ведь уже не первый год в своем возрасте играет в Премьер-лиге", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Чоботенко – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. Потом перешел в Шахтер, за который также не провел ни одного матча в основе. После аренды в Мариуполе подписал с командой Остапа Маркевича полноценный контракт в 2019 году.

К слову, ранее СМИ заявляли, что днепряне пытаются договориться с азовцами, чтобы Чоботенко уже зимой стал полноценным игроком СК Днепр-1. Его контракт с Мариуполем действует до 30 июня 2022 года.

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