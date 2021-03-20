Матч Десна – СК Дніпро-1 стартував о 17:00 на стадіоні в Чернігові. Команди вирішують різні турнірні завдання. Якщо Десна розмістилася одразу за топ-3 (30 очок, 4 позиція), то підопічні Йовічевіча першу частину чемпіонату завершили останніми. Щоправда, після відновлення сезону справи пішли краще – дніпряни у цьому році ще не програвали. Перед початком поєдинку СК Дніпро-1 посідав 8 місце турнірної таблиці (19 пунктів). До слова, в першому колі Десна в гостях поступилася з рахунком 0:2 (забивали Назаренко і Довбик).

Те, що гра буде бойовою, стало зрозуміло вже на перших секундах, коли Гуцуляк і Логінов зіткнулися головами в центрі поля. На щастя, обоє зуміли продовжити матч. На 5-й хвилині господарі втратили вбивчий шанс. Калітвінцев з льоту розстрілював ворота гостей після хаосу в штрафному – невлучно! Тут же пробивав Будківський, але теж не зумів влучити в площину. Свій момент мали і гості. Когут відібрав м'яч і без роздумів пальнув у дальній кут – Литовка не без труднощів перевів на кутовий. Перехопили ініціативу дніпряни – Назаренко стріляв здалеку, однак без проблем для кіпера Десни.

Маріуполь розписав нічию з Минаєм у першому матчі сезону на рідному полі

Олександр Рябоконь помітно нервував, адже його команда занадто притислася до власних воріт. Черговий шанс поблизу володінь "сіверян" – Піхальонок замість удару вирішив сильно прострілити вздовж лінії воротарського і прогадав. Конопля отримав пошкодження у зіткненні з Дубінчаком, однак теж продовжив гру.

Розкішний момент був у Гуцуляка на 22-й хвилині. Олексій пробив у ближній кут, м'яч влучив у стійку, від якої відлетів у голову Юрчука і залишив межі поля! Ледь не трапився курйозний автогол. Гості не тягли з відповіддю – Чуже прорвався лівим флагом і вирізав на Довбика, який не зміг переграти воротаря. Щоправда, у цьому епізоді Катерина Монзуль свиснула про офсайд, який на повторах виглядав вкрай сумнівним. А от на 28-й хвилині Десну врятувала лише неточність Назаренка, який з гострого кута покотив повз дальній кут.

Парад нереалізованих можливостей продовжився. Юрчук потягнув м'яч із правого кута після пострілу з-за меж штрафного. Біля протилежних воріт Чуже крутив у дальній кут, але Литовка створив класний сейв! Калітвінцев вистрелив з льоту, однак трохи вище.

Здавалося, що перший тайм так і завершиться без голів, але вже у компенсований час СК-Дніпро-1 все ж забив. Маріо Чуже на замасі прибрав Гітченка і несильним ударом проштовхнув м'яч у ближній кут. Перший гол хорвата в УПЛ, який дозволив команді Йовічевіча піти на перерву з перевагою в рахунку.

Початок другого тайму не потішив гольовими нагодами, але, починаючи з 57-ї хвилини, моменти посипались, як із рогу достатку. Спершу Валерій Юрчук врятував свою команду після удару Гітченка головою з кількох метрів. Через декілька секунд кіпер дніпрян нейтралізував дальній постріл Калітвінцева. Він же впорався з ударом Гуцуляка після швидкої контратаки господарів. І, нарешті, Тотовицький не влучив у дев'ятку з меж штрафного!

Поступово атакувальний запал Десни згас. Гості могли навіть збільшити свою перевагу, але Довбик не використав свою нагоду. Здавалося, гол Чуже так і залишиться єдиним, але вже в компенсований час хорват оформив дубль, вдало зігравши на добиванні. 0:2 – перемога гостей.

СК Дніпро-1 продовжив свою рекордну серію в другому колі чемпіонату – 6 матчів без поразок. У команди Йовічевіча 22 очки та 8 позиція. Десна втратила шанс обійти Зорю та вже завтра може відпустити луганців на 5 пунктів. Наразі підопічні Рябоконя четверті – 30 балів.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"