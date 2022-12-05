Голкипер Черноморца Дмитрий Непогодов в ближайшее время покинет Черноморец, несмотря на контракт до лета 2023 года.

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По сообщению Динамомании, новым клубом 34-летнего вратаря сборной Казахстана станет СК Днепр-1.

Напомним, Непогодов перешел в Черноморец в июле 2022 года в статусе свободного агента. За это время провел за "моряков" 13 матчей, в которых пропустил 14 голов (еще в 5 поединках отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает Дмитрия в 300 тысяч евро.

К слову, Непогодов родился в Украине и начинал в структуре Динамо, откуда в 2006 году перебрался сначала в Марсель, а затем в Кан. В 2009 году вернулся в УПЛ и выступал за донецкий Металлург и Ворсклу (с непродолжительной арендой в армянский Бананц). С января 2017-го играл в чемпионате Казахстана (Тобол, Астана, Ордабасы). В 2018 году принял казахское гражданство и провел за национальную сборную 12 матчей.

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