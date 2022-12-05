Голкіпер Чорноморця Дмитро Непогодов найближчим часом покине Чорноморець попри контракт до літа 2023 року.

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За повідомленням Динамоманії, новим клубом 34-річного воротаря збірної Казахстану стане СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Непогодов перейшов у Чорноморець у липні 2022-го року у статусі вільного агента. За цей час провів за "моряків" 13 матчів, в яких пропустив 14 голів (ще у 5 поєдинках відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює Дмитра у 300 тисяч євро.

До слова, Непогодов народився в Україні і розпочинав у структурі Динамо, звідки у 2006 року перебрався спочатку у Марсель, а потім у Кан. У 2009-му повернувся в УПЛ і виступав за донецький Металург та Ворсклу (з нетривалою орендою у вірменський Бананц). З січня 2017-го грав у чемпіонаті Казахстану (Тобол, Астана, Ордабаси). У 2018 році прийняв казахське громадянство і провів за національну збірну 12 матчів.

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