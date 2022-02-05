СК Днепр-1 готовится подписать левого бразильского защитника Шапекоэнсе Габриэла Бусанелло, сообщает FCDNIPRO.COM.

Металлист 1925 упустил победу над Пролетером, СК Днепр-1 одолел Дечич – спарринги клубов УПЛ

Стороны находятся в активной стадии переговоров, и все должно решиться в ближайшие дни. 23-летний защитник должен заменить Владислава Дубинчака, которого Динамо досрочно вернуло из аренды после трансфера Виталия Миколенко в Эвертон.

К слову, Бусанелло – воспитанник Шапекоэнсе, за который в бразильской Серии А в сезоне 2021 года провел 30 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Напомним, Шапекоэнсе стал всемирно известен в 2016 году, когда самолет с командой разбился на территории Колумбии перед финалом Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли семь членов экипажа и 63 пассажира, среди которых были президент клуба, весь тренерский штаб и 19 футболистов.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду