СК Дніпро-1 готується підписати лівого захисника бразильського Шапекоенсе Габріела Бусанелло, повідомляє FCDNIPRO.COM.

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Сторони перебувають в активній стадії переговорів, і все має вирішитися найближчими днями. 23-річний оборонець повинен замінити Владислава Дубінчака, якого Динамо достроково повернуло з оренди після трансферу Віталія Миколенка в Евертон.

До слова, Бусанелло – вихованець Шапекоенсе, за який у бразильській Серії А у сезоні 2021 року провів 30 матчів і забив 1 гол. Його контракт з клубом розрахований до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Шапекоенсе став всесвітньовідомий у 2016 році, коли літак із командою розбився на території Колумбії перед фіналом Південноамериканського кубка. В авіакатастрофі загинули семеро членів екіпажу та 63 пасажири, серед яких були президент клубу, весь тренерський штаб та 19 футболістів.

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