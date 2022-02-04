Товарищеские матчи

СК Днепр-1 (Украина) – Дечич (Черногория) – 1:0

Гол: Гуцуляк, 35

Пролетер (Сербия) – Металлист 1925 (Украина) – 2:1

Голи: Нинкович, 55 (пен.), 63 – Жичиков, 10

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Большая часть первого тайма матча между СК Днепр-1 и Дечичем прошла в равной борьбе. Соперник больше рассчитывал на стандарты, и Юрчуку дважды пришлось вступать в игру после прямых ударов соперника со штрафных. Только на экваторе первой сорокапятиминутки подопечные Йовичевича создали первый опасный момент, после которого Кравченко попал в стенку. За десять минут до перерыва днепряне забили: сначала Когут пробил мимо ворот после прохода и паса Гуцуляка, а уже в следующей атаке Джурасек вывел Гуцуляка на свидание с голкипером – 1:0.

После отдыха черногорцы прибавили: Дершай проверил на бдительность Юрчука, а затем соперники пытались результативно завершить несколько навесов в штрафную. На 66-й минуте мог забивать Довбик, но не сумел переиграть голкипера с близкого расстояния. Гуляй, Назаренко, Ярмолюк, Пихалёнок, Довбик – все эти футболисты могли доводить счет до разгромного, но в этот вечер фортуна позволила забить лишь раз.

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В другом матче Пролетер одолел Металлист 1925. Харьковчане вышли вперед уже в начале встречи: Жичиков получил пас на правом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла прошил голкипера. Сербы побежали отыгрываться и могли забивать дважды подряд, но оба раза под мяч бросались защитники харьковчан. Обе команды упустили с десяток моментов, чтобы забить и ушли на перерыв при минимальном преимуществе украинцев.

После отдыха злым гением Металлиста 1925 стал Нинкович. Сначала он реализовал пенальти, после того, как мял попал в руку защитнику, а через десять минут воспользовался ошибкой вратаря, который вышел далеко из ворот и оформил дубль в пустые ворота. Отыграться харьковчане не смогли.

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