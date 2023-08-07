СК Днепр-1 оперативно нашел украинца из Европы на замену Довбику
18:45 - Читати українською
Нападающий Александр Филиппов в ближайшее время должен стать игроком СК Днепр-1.
После ухода Артема Довбика СК Днепр-1 планирует уже завтра оформить трансфер Александра Филиппова, сообщает ТаТоТаке.
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Форварда будут ждать в Праге, где днепряне проведут первый поединок квалификации к Лиге Европы против Славии. Филиппов подпишет контракт на 2 года и будет иметь шанс сыграть в матче.
Отметим, что прошлый сезон Филиппов провел в составе Риги, однако немало пропустил из-за травмы, проведя лишь 2 матча и 1 гол. Контракт нападающего с Сент-Трюйденом истекает через год.
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