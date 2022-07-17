"Звонок от Шахтера? Это было как раз перед прекращением соревнований из-за полномасштабного вторжения. Мы шли третьими со СК Днепр-1 и играли в лучший футбол в Украине. Моя работа получила немало одобрительных отзывов, и в течение года я был кандидатом на назначение в Динамо или Шахтер .

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Я мог вернуться в СК Днепр-1, ведь у меня была опция продления контракта, но мне позвонили из Шахтера. Посоветовавшись с семьей, я решил принять это приглашение. Мы и так думали возвращаться в Украину. Это был тот шаг, который мне нужен.

Шахтер уже 13 лет выступает в Лиге чемпионов, стал одной из знаковых команд этого соревнования. Я ежедневно работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов", – рассказал Йовичевич в интервью AS.

Напомним, в свое время хорват находился в системе мадридского Реала, но выступал только за молодежную команду. Также поиграл за львовские Карпаты, которые потом и тренировал. С 2020-го возглавлял СК Днепр-1, а недавно был назначен главным тренером Шахтера вместо Роберто Де Дзерби.

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