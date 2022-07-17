"СК Дніпро-1 грав у найкращий футбол в Україні": Йовічевіч мав варіант з переходом у Динамо
Новоспечений тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч зізнався, що київський клуб теж розглядав його кандидатуру.
"Дзвінок від Шахтаря? Це було якраз перед припиненням змагань через повномасштабне вторгнення. Ми йшли третіми зі СК Дніпро-1 і грали у найкращий футбол в Україні. Моя робота отримала чимало схвальних відгуків, і впродовж року я був кандидатом на призначення в Динамо чи Шахтар.
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Я міг повернутися в СК Дніпро-1, адже мав опцію продовження контракту, але мені зателефонували з Шахтаря. Порадившись із сім'єю, я вирішив прийняти це запрошення. Ми й так думали повертатися в Україну. Це був той крок, який потрібен мені.
Шахтар уже 13 років поспіль виступає в Лізі чемпіонів, став однією із знакових команд цього змагання. Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів", – розповів Йовічевіч в інтерв'ю AS.
Нагадаємо, свого часу хорват перебував у системі мадридського Реала, але виступав лише за молодіжну команду. Також пограв за львівські Карпати, які згодом і тренував. З 2020-го очолював СК Дніпро-1, а нещодавно був призначений головним тренером Шахтаря замість Роберто Де Дзербі.
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