"Дзвінок від Шахтаря? Це було якраз перед припиненням змагань через повномасштабне вторгнення. Ми йшли третіми зі СК Дніпро-1 і грали у найкращий футбол в Україні. Моя робота отримала чимало схвальних відгуків, і впродовж року я був кандидатом на призначення в Динамо чи Шахтар.

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Я міг повернутися в СК Дніпро-1, адже мав опцію продовження контракту, але мені зателефонували з Шахтаря. Порадившись із сім'єю, я вирішив прийняти це запрошення. Ми й так думали повертатися в Україну. Це був той крок, який потрібен мені.

Шахтар уже 13 років поспіль виступає в Лізі чемпіонів, став однією із знакових команд цього змагання. Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів", – розповів Йовічевіч в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, свого часу хорват перебував у системі мадридського Реала, але виступав лише за молодіжну команду. Також пограв за львівські Карпати, які згодом і тренував. З 2020-го очолював СК Дніпро-1, а нещодавно був призначений головним тренером Шахтаря замість Роберто Де Дзербі.

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