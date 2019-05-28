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СК Днепр-1 продлил контракт с хавбеком Батаговым

11:23 24 Читати українською
СК Днепр-1 продлил контракт с хавбеком Батаговым
Арсений Батагов / СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Арсений Батагов подписал новый контракт с клубом.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с 17-летним Арсением Батагов до 2022 года. Юный полузащитник стал одним из тех, кто помог команде по итогам сезона 2018/19 пробиться в УПЛ.

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Батагов дебютировал за днепрян в матче 1/4 финала Кубка Украины против полтавской Ворсклы, в котором его команда одержала победу и во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира.

"Пожалуй, больше всего запомнилась первая игра за основной состав, которую я проводил в кубковом четвертьфинальном матче против полтавской Ворсклы. Сыграть в дебютном матче и сразу против клуба Премьер-лиги – это было очень непросто", – сказал Батагов.

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